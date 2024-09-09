Опрос показал, как украинцы относятся к запрету Telegram

Только 9% украинцев заявили, что Telegram нужно полностью запретить. В то же время, только 26% считают, что его не стоит никоим образом контролировать, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные опроса КМИС.

Большинство украинцев (54%) считают, что не стоит полностью запрещать, а нужно ввести определенные ограничения и контроль - как блокирование отдельных каналов и тому подобное.

Респондентам, которые пока не поддерживают полный запрет Telegram в Украине, ставился дополнительный вопрос, поддержат ли они запрет, если владельцы Telegram откажутся блокировать определенные телеграмм-каналы.

Если владельцы Telegam категорически отказываются блокировать каналы, распространяющие российскую пропаганду и дезинформацию, то в таком случае 60% украинцев поддержали бы полный запрет Telegam (не поддержали бы - 32%).

В случае отказа блокировать каналы российских оккупантов, которые используются для связи, 71% поддержат запрет (не поддержат - 21%). В случае отказа блокировать каналы по распространению наркотиков 70% поддержат запрет (не поддержат – 20%).

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, результаты опроса свидетельствуют, что в настоящее время у общества нет ни ощутимой поддержки запрета Telegram, ни устойчивого сопротивления такому запрету.

По его словам, украинцы занимают довольно взвешенную и конструктивную позицию, которая стоит не доходить до запретов, но при этом действительно признают важность и необходимость блокировать опасные Telegram-каналы. Причем в случае откровенной позиции владельцев Telegram отказываться в блокировании опасных каналов украинцы отнесут себя в лагерь тех, кто поддержит запрет (а не лагеря "последовательных сторонников свободы слова").

"Для представителей власти следует понимать, что в случае необходимости запрета Telegram для безопасности Украины и украинцев, общественность должна получить действительно объективные и убедительные доказательства враждебной деятельности и отказа собственников от сотрудничества", - сказал социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос в течение 1-6 сентября 2024 среди 1015 респондентов. В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемые властями Украины.

Напомним, во время войны основой особенностью стало резкое изменение каналов коммуникаций и получение информации. Частота потребления их новостного контента национального телевидения снизилась с 55% до 43%. Также лишились и интернет-страницы: с 47% до 36%. В то же время наблюдается значительный рост у групп и каналов в мессенджерах (с 11 до 41%).

В 2024 году основными источниками информации о ежедневных новостях для опрошенных украинцев являются Youtube (41%), местные Telegram-каналы (39%), общенациональные Telegram-каналы (37%), Facebook (36%), другие люди (35%) и телемарафон "Единые новости" (38%).