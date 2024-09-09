Часть украинцев сможет получить 21 тысячу гривен на отополение: кому выделят помощь

Украинцы, проживающие недалеко от российско-украинской границы или линии столкновения, смогут получить 21 тыс. грн на твердое печное бытовое топливо, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто может получить помощь

Кабинет Министров Украины утвердил постановление "Об утверждении Порядка оказания единовременного денежного пособия населению в течение отопительного сезона 2024/25 года на приобретение твердого печного бытового топлива".

Помощь могут получить жители, проживающие в 10-километровой зоне от границы с РФ или линии столкновения, а также на территориях активных и возможных боевых действий. Программа охватывает громады Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областей.

Как получить денежную помощь

Денежная помощь в размере 21 тысячи гривен предоставляется домохозяйствам, отапливаемым твердым печным топливом. Для получения средств необходимо подать заявление в местный орган власти или военную администрацию по месту жительства. Заявления принимаются до 16 сентября 2024 года.

К заявлению нужно добавить:

копию документа, удостоверяющего личность получателя и всех членов семьи домохозяйства (паспорт, паспорт для выезда за границу или временное удостоверение гражданина Украины)

копию справки о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщиков (при наличии)

копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица (если в домохозяйстве есть ВПЛ)

документы, подтверждающие проживание в домохозяйстве (паспорт с отметкой о регистрации и/или справку о регистрации места жительства и/или акт обследования факта жительства без регистрации места жительства по этому адресу и т.п.)

Заявление рассматривается в течение трех рабочих дней. После этого в течение пяти дней заявитель получает решение о предоставлении или отказе в помощи. Средства перечисляются безналично по указанным в заявлении банковским реквизитам (IBAN) или через международную платежную систему Western Union.

Также УВКБ ООН сообщает соответствующие областные военные администрации и Минреинтеграции об объемах оказанной помощи.

Ранее сообщалось, что правительство Швеции приняло решение о выделении 500 млн шведских крон (около 44 млн евро) для поддержки отопления и электроснабжения в Украине. На выделенные средства будут профинансированы два газовых турбина для производства электроэнергии, которые будут оборудованы для защиты от возможных российских атак.

Также мы писали, что НБУ прогнозирует, что тарифы на коммунальные услуги (газ, отопление и горячую воду) останутся неизменными в течение 2024 года. Однако из-за сложной ситуации в энергетическом секторе и государственном бюджете, вероятно, в последующие годы произойдет постепенная корректировка этих тарифов.