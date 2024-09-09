Бизнес с начала года получили более 60 млрд грн доступных кредитов

В Украине с начала года предприниматели получили более 16 тысяч льготных кредитов на сумму ₴60,2 миллиарда по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Об этом говорится в сообщении министерства финансов, сообщает Укринформ.

"С начала 2024 года по программе предприниматели получили 16 175 кредитов на 60,2 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики – 12 298 кредитов на 31,5 млрд грн" , - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю в рамках программы предприниматели получили от уполномоченных банков 394 льготных кредита на общую сумму 1,1 млрд грн, из которых 311 кредитов – от банков государственного сектора экономики более 0,5 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 60 317 кредитов на 237,5 млрд грн (в том числе банками государственного сектора – 45 332 кредита на 121,9 млрд грн), из которых по состоянию на 9 сентября текущего года: 24,6 млрд грн - на инвестиционные цели; 63,7 млрд грн – на финансирование оборотного капитала; 39,62 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 20,81 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции; 57,56 млрд грн – на антивоенные цели; 17,45 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 95 139 кредитных договоров на 327,1 млрд. грн., из них банками государственного сектора экономики - 65 808 договоров на 148,5 млрд. гривен.

Как сообщалось, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" стартовала в Украине 1 февраля 2020 года. Программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого правительство Украины в лице министерства финансов. ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 46 банками.

Кроме того, в конце прошлого года состоялся официальный запуск программы "Доступный факторинг" – нового финансового инструмента в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для обеспечения микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП) оборотным капиталом.