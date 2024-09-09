РФ исчерпала резервы энергетики, созданные во времена СССР – министр
Россия исчерпала резервы электроэнергетики, которые были созданы во времена СССР, а на модернизацию отрасли не хватает средств. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев, сообщает Экономическая правда.
"Резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина - недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии", - сказал Цивилев в интервью ТАСС.
По его словам, энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в частности из-за переноса капремонта ряда теплоэлектростанций.
В связи с этим Минэнерго отнесло Дальневосточный федеральный округ к регионам с высокими рисками в электроэнергетике.
Абсолютное большинство объектов большой генерации современной России - это советское наследие, отмечает член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
"Очевидной проблемой, которая является основным источником рисков внутреннего периметра, является высокий моральный износ оборудования. Это, кстати, касается и электросетевого комплекса, который обновляется недостаточно быстрыми темпами", - подытожил эксперт.