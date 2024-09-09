РФ исчерпала резервы энергетики, созданные во времена СССР – министр

Россия исчерпала резервы электроэнергетики, которые были созданы во времена СССР, а на модернизацию отрасли не хватает средств.﻿ Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев, сообщает Экономическая правда.

"Резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина - недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии" , - сказал Цивилев в интервью ТАСС.

По его словам, энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в частности из-за переноса капремонта ряда теплоэлектростанций.

В связи с этим Минэнерго отнесло Дальневосточный федеральный округ к регионам с высокими рисками в электроэнергетике.

Абсолютное большинство объектов большой генерации современной России - это советское наследие, отмечает член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.