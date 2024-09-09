ЕС меняет правила въезда/выезда в Шенгенскую зону: что изменится

В Европе 10 ноября запустят новую ІТ-систему пограничного контроля – Entry/Exit Scheme (EES). Нововведение будет касаться всех граждан третьих стран, въезжающих на территорию ЕС для краткосрочного пребывания, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает, что изменится для людей, которые будут въезжать в страны Европейского Союза после введения новой системы контроля.

Зачем запускают новую систему контроля

В августе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон официально подтвердила дату запуска автоматизированной ІТ-системы регистрации иностранцев при пересечении внешних границ европейских стран.

"В скором времени мы включим самую современную в мире цифровую систему управления границами. Сочетание всех существующих национальных систем и европейских систем. В каждом аэропорту, порту, каждой дороге в Европу у нас будет цифровой пограничный контроль" , - заявила Илва Йоханссон.

В настоящее время система находится на завершающей стадии тестирования.

По словам еврокомиссара по внутренним делам, благодаря системе въезда/выезда будет точно известно, кто въезжает в Шенгенскую зону по иностранному паспорту. Также - сколько времени люди будут оставаться в ЕС, что поможет противодействовать нелегальной миграции.

"Система въезда/выезда усложнит преступникам, террористам или российским шпионам использование поддельных паспортов благодаря биометрической идентификации: фотографии и отпечатки пальцев. Немедленно будет предупреждение: этот человек не тот, за кого себя выдает" , - объяснила Илва Йоханссон.

Что изменится для людей при поездках в ЕС

Система заменит нынешний штамп в паспорте – при пересечении границы путешественники будут использовать терминалы самообслуживания для сканирования своих паспортов или других проездных документов. Система будет фиксировать имя, биометрические данные, а также дату и место въезда и выезда.

Информация путешественников будет храниться в базе данных в течение трех лет. Это означает, что не нужно будет проходить процесс регистрации каждый раз, когда эти люди будут въезжать или выезжать из Шенгенской зоны.

Новая система не распространяется на тех, у кого будут виды на жительство в странах ЕС и долгосрочные визы.

Система EES будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, где останется традиционная процедура проставления штампов. Также система будет применяться в четырех государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Разрабатывать законодательную базу для EES начали десять назад. Ввести систему изначально планировали в 2022 году. Однако из-за технических проблем это неоднократно откладывалось.

При написании материала использованы такие источники: сайт Европейской комиссии, schengen.news.