Суд продлил арест Гринкевичу-младшему до ноября – источники

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей до 1 ноября 2024 года четырем подозреваемым в уголовном производстве по поставкам некачественной одежды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каждому был определен размер залога. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как сообщают источники издания, речь идет о:

Романе Гринкевиче;

Владимире Тымкиве;

Андрея Колотило;

Викторе Кузьминском.

Каждому подозреваемому был определен размер залога: 360 млн, 302 млн, 250 и 160 млн гривен.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в рамках производства в целом было сообщено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

Также источники рассказали, что залоги за подозреваемых не были внесены и все четверо сейчас находятся под стражей.

Дело Гринкевичей

В 2023-м Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более чем 1,5 миллиарда гривен.

Уже 30 декабря бизнесмену было сообщено о подозрении. Тогда же суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере более 429 миллионов гривен.

А 17 января подозрение объявили сыну бизнесмена Игорю Гринкевичу и руководителям подконтрольных компаний в создании и участии в преступной организации.