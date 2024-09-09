Суд продлил арест Гринкевичу-младшему до ноября – источники
Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей до 1 ноября 2024 года четырем подозреваемым в уголовном производстве по поставкам некачественной одежды для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Каждому был определен размер залога. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как сообщают источники издания, речь идет о:
- Романе Гринкевиче;
- Владимире Тымкиве;
- Андрея Колотило;
- Викторе Кузьминском.
Каждому подозреваемому был определен размер залога: 360 млн, 302 млн, 250 и 160 млн гривен.
В Офисе генпрокурора напомнили, что в рамках производства в целом было сообщено о подозрении 5 лицам. Им инкриминируют создание преступной организации и участие в ней, а также мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.
Также источники рассказали, что залоги за подозреваемых не были внесены и все четверо сейчас находятся под стражей.
Дело Гринкевичей
В 2023-м Государственное бюро расследований (ГБР) открыло производство по факту сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании львовского бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Министерству обороны одежды на более чем 1,5 миллиарда гривен.
Уже 30 декабря бизнесмену было сообщено о подозрении. Тогда же суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внести залог в размере более 429 миллионов гривен.
А 17 января подозрение объявили сыну бизнесмена Игорю Гринкевичу и руководителям подконтрольных компаний в создании и участии в преступной организации.