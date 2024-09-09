FT: Британский малый бизнес уклоняется от уплаты налогов на 5,8 млрд долларов ежегодно

Британский малый бизнес уклоняется от уплаты 4,4 млрд фунтов стерлингов (5,76 млрд долл) налогов ежегодно, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Financial Times.

Уклонение от уплаты налогов малым бизнесом выросло до 4,4 млрд фунтов стерлингов в 2022-23 годах, что составляет 81% от общей суммы по сравнению с 66% в 2019-20 годах.

Мошенничество часто происходит со стороны предприятий, которые занижают свои доходы или искусственно объявляют себя банкротами, чтобы избежать уплаты налогов, а затем снова открываются.

Сообщается, что уклонение от уплаты НДС зарубежными ритейлерами, которые продают товары онлайн, стоит около 300 млн фунтов стерлингов в год.

Надзорная организация обратила внимание на такие мошеннические схемы, как электронное уменьшение продаж, когда розничные торговцы используют программное обеспечение для уменьшения зафиксированной стоимости транзакций и представления искусственно заниженных доходов.

Другие варианты мошенничества включают создание "фиктивных" наборов счетов или работу кассовых аппаратов в тренировочном режиме для уменьшения налогооблагаемой прибыли.

Налоговый орган Британии имеет стратегию борьбы со всеми формами несоблюдения законодательства, включая те, которые вызваны ошибками налогоплательщиков, но не имеет конкретного фокуса на борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Напомним:

Соглашение о цифровой торговле между Украиной, Британией и Северной Ирландией вступило в силу с воскресенья, 1 сентября.