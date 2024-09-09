Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи Украине, стоимость которого составляет 4,6 млрд шведских крон (около 400 млн евро), сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

Этот пакет направлен на удовлетворение самых приоритетных военных нужд Украины и создание возможностей для будущих действий. Он включает в себя пожертвования оборудования, прямые закупки, комплекты снаряжения и финансовую помощь.

В рамках 17-го пакета Швеция переходит к новой фазе военной поддержки, уделяя больше внимания закупкам, а не только пожертвованиям. Пакет включает три крупных контракта на закупку приоритетного оборудования общей стоимостью около 600 млн шведских крон (около 52 млн евро).

Военное оборудование

В пакете помощи предусмотрено военное оборудование для наземных боевых действий на сумму 500 млн шведских крон (около 43 млн евро). Швеция уже предоставляла Украине зенитные ракетные системы, и этот пакет включает дополнительные зенитные ракеты Robot 70 для усиления противовоздушной обороны Украины.

Украина также запросила противотанковое вооружение, и пакет включает противотанковые снаряды, гранатометы и мины. В дополнение к этому, в пакете содержатся средства защиты от загрязнений, боеприпасы для минометов, учебные материалы для новобранцев и зимнее снаряжение для украинских солдат.

Также в рамках пакета предусмотрена военно-морская поддержка на сумму 500 млн шведских крон (около 43 млн евро) для защиты украинского торгового судоходства и поддержки сухопутных войск вдоль рек, где ведутся активные боевые действия.

Новый пакет помощи от Швеции также включает шесть дополнительных Stridsbåt 90, в том числе решение по военно-морскому снабжению для поддержки подразделений технического обслуживания ВМС Украины.

Международные инициативы по поддержке Украины

В рамках 17-го пакета военной помощи правительство Швеции также выделило чуть более 700 млн шведских крон (около 61 млн евро) на финансовые пожертвования в фонды и многосторонние инициативы в 2024 году. Эти международные программы, в которых участвуют несколько стран, доказали свою эффективность в создании условий для крупных закупок вооружений и оборудования.

Инициативы включают как временные многосторонние проекты, такие как программы по поставкам боеприпасов, так и постоянные фонды, например, Международный фонд для Украины под руководством Великобритании. Эти меры направлены на координацию усилий и максимизацию поддержки Украины в ее оборонных потребностях.

Помощь Украине от Швеции

Всего с момента начала российского вторжения в феврале 2022 года Швеция предоставила Украине военную помощь на общую сумму 48,1 млрд шведских крон (примерно 4,2 млрд евро). Только в 2024 году объем шведской поддержки составил 25 млрд шведских крон (около 2,2 млрд евро).

В мае правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи для Украины. Его стоимость превышала 13 млрд шведских крон (1,3 млрд долларов).

Также Украина и Швеция подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.