Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз заявил, что в Украине воюют "нацистские войска", но международное сообщество этого якобы не замечает. Об этом он сказал во время посещения Музея Холокоста в словацком городе Середь в понедельник, 9 сентября, сообщает Европейская правда.

Фицо считает, что мир полон лжи, поскольку, с одной стороны, международное сообщество говорит о преступлениях, а с другой – все больше якобы идет на компромиссы, которые оскорбляют жертв Холокоста и расового насилия.

"Мы все говорим о фашизме, нацизме, и при этом молча терпим тот факт, что по Украине бегают войска, имеющие очень четкое обозначение, связанные с движениями, которые мы сегодня считаем опасными и запрещенными. Поскольку это геополитическая битва, это никого не волнует" , – сказал он.

Словацкий премьер считает, что в его стране словом "фашист" называют людей с "другим мнением", хотя не уточнил, что именно имеет в виду.

"Поэтому в этих обстоятельствах я хочу отдать дань памяти жертвам, но не патетической речью, а призвать к действию. Международное сообщество должно признать, что нельзя допустить, чтобы в Украине воевали войска, которые используют нацистские обозначения и часто так себя ведут" , – добавил Фицо.

Премьер Словакии в своих речах часто повторяет российский нарратив о причинах войны в Украине, в частности заявление Путина о том, что нынешнее украинское правительство руководит нацистским государством.

Еще в августе 2023 года тогда еще кандидат в премьер-министры Фицо говорил, что война в Украине началась в 2014 году, "когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске".

А в годовщину полномасштабного вторжения он заявил, что война началась с "разгула украинских неонацистов".