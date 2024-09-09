На Полтавщине задержали агента РФ, который поджигал объекты "Укрзалізниці"

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали в Полтавской области агента ФСБ, который готовил серию поджогов на стратегических объектах Укрзализныци. Злоумышленник успел сжечь релейный шкаф. Со ссылкой на пресс-центр СБУ, сообщает Левый берег.

Под "прицелом" врага находились релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона. Для совершения диверсий кафиры дистанционно привлекли местного жителя из Лубенского района области.

Он попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал «легкий заработок» в телеграмм-каналах.

"Чтобы выполнить враждебную задачу, фигурант отслеживал локации потенциальных целей, а затем из бинокля наблюдал за ними, выбирая "удобное время" для поджога" , - говорится в сообщении.

Для диверсий злоумышленник приобрел легковоспламеняющуюся смесь, защитные перчатки, нож и многофункциональный молоток для взлома дверцы энергооборудования.

Подготовившись, он поджег релейный шкаф и снял возгорание на камеру своего телефона.

По данным следствия, злоумышленник планировал продлить серию поджогов.

Правоохранители задержали фигуранта, когда он проводил разведку вблизи новой «цели». У задержанного изъяли мобильный телефон с поличным с оккупантами, а также орудия для совершения поджогов.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 и ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, приготовление к диверсии, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.