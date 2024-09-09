Россиянам на Паралимпиаде в Париже отказались дарить смартфоны Samsung

Российский легкоатлет Андрей Вдовин рассказал том, что организаторы Паралимпиады-2024 не подарили россиянам мобильные телефоны, сообщает Зеркало недели.

"Ну да, где‑то в глубине души хотелось бы их получить. Это ведь такая мелочь! Не знаю, кто оставил россиян без телефонов Samsung – фирма или организаторы. Ну ладно, что ж. Может, это потому, что их фирма ушла из нашей страны. Они не дарят телефоны также олимпийцам из Ирана и Северной Кореи. Выходит, телефонная дискриминация" , – сказал Вдовин.

Напомним, Украину в Париже представляли 140 атлетов, которые соревновались в 17 паралимпийских видах спорта.

Также на Паралимпиаде-2024 выступали 90 "нейтральных" россиян и 8 представителей Беларуси.

Сборная Украины выиграла в Париже 82 медали – 22 золотые, 28 серебряных и 32 бронзовые

Украинская команда заняла седьмое место в медальном зачете, а россияне расположились на восьмой строчке (64 медали = 20 золотых + 21 серебряная + 23 бронзовые).