Росіянам на Паралімпіаді у Парижі відмовилися дарувати смартфони Samsung

Російський легкоатлет Андрій Вдовін розповів, що організатори Паралімпіади-2024 не подарували росіянам мобільні телефони, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ну так, десь у глибині душі хотілося б їх отримати. Це ж така дрібниця! Не знаю, хто залишив росіян без телефонів Samsung – фірма чи організатори. Ну гаразд, що ж. Може, це тому, що їхня фірма пішла з нашої країни. Вони не дарують телефони також олімпійцям із Ірану та Північної Кореї. Виходить, телефонна дискримінація" , - сказав Вдовін.

Нагадаємо, Україну в Парижі представляли 140 атлетів, які змагалися у 17 паралімпійських видах спорту.

Також на Паралімпіаді-2024 виступали 90 "нейтральних" росіян та 8 представників Білорусі.

Збірна України виграла у Парижі 82 медалі – 22 золоті, 28 срібних та 32 бронзові

Українська команда посіла сьоме місце у медальному заліку, а росіяни розташувалися на восьмому рядку (64 медалі = 20 золотих + 21 срібний + 23 бронзові).