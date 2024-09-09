Генштаб: Больше всего вражеских атак на Кураховском направлении

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 105 боевых столкновений. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 9 сентября, сообщает Левый берег.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов на Черниговщине и Сумщине пострадали районы населенных пунктов Карповичи, Углы, Мезеновка, Семеновка, Николаевка, Волковка, Степок, Поповка, Малушино, Великая Писарика, Искрысковка, Бобыловка и Бобыловка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по районам Павловки, Белополья, Годуновки, Пустогорода и Галагановки.

На Харьковском направлении противник безуспешно штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток шли шесть боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении противник десять раз штурмовал в районах семи разных населенных пунктов. Шесть боев еще продолжаются. Концентрирует усилия враг у Новосадового и Невского – где провел половину от общего количества атак в направлении.

На Северском направлении Силы обороны отразили девять попыток россиян продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Звановки. В атаках в сторону последнего оккупанты, кроме пехоты, использовали бронетехнику – понесли потери.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Белой горы, а также сбросили авиабомбу – целили в Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации пять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Нелиповки. Получили жесткий отпор. К тому же, российские агрессоры били НАРами и КАБами по Дилиевке.

На Покровском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Селидово и Михайловка. Также россияне совершили авиаудар по Пантелеймоновке. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 16 атак, сейчас ведутся семь боев, в основном в районе Новогродовки.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 28 раз в сторону Долинового, Желаемого Первого, Украинска, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. 19 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбито. Бои продолжаются – наиболее жарко на данный момент возле Красногоровки.

На Времивском направлении противник семь раз штурмовал наши позиции – действовал в сторону Золотой Нивы, Угледара и Шахтерского. Два боя неподалеку от Угледара до сих пор продолжаются. Кроме того, захватчики били НАРами по нему и Водяному, а по Екатериновке целили КАБами.

На Ореховском направлении враг провел две атаки. Активно действовала российская авиация – террористы нанесли удары по районам Новоандреевки, Степногорска, Каменского, Новоданиловки, Луговского и Белогорья. В общей сложности задействовали почти 70 неуправляемых авиаракет и семь КАБов.

На Приднепровском направлении отражены семь вражеских штурмов.

На других направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.