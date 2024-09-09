Украина обратилась в ряд стран с запросом задержать Дмитрука

Украина попросила Генеральный секретариат Интерпола о публикации красного оповещения о народном депутате Артеме Дмитруке. Со ссылкой на Офис генпрокурора, сообщает Новое время.

В сообщении говорится, что согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, Украина обращается в ряд соответствующих стран с запросом о задержании и временном аресте народного депутата, подозреваемого в нападениях на военного и правоохранителя с целью его дальнейшей выдачи Украине.

«Кроме того, по согласованию с Офисом генпрокурора в учетные записи Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения по указанному народному депутату Украины» , — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что ранее Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.