Україна звернулася до низки країн із запитом затримати Дмитрука

Україна попросила Генеральний секретаріат Інтерполу про публікацію червоного оповіщення про народного депутата Артема Дмитрука.﻿ З посиланням на Офіс генпрокурора, повідомляє Новое время.

У повідомленні йдеться, що згідно з міжнародними договорами про видачу правопорушників, звертається до низки відповідних країн із запитом щодо затримання та тимчасового арешту народного депутата, підозрюваного в нападах на військового та правоохоронця з метою його подальшої видачі Україні.

«Крім того, за погодженням з Офісом Генпрокурора до облікових записів Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію Червоного сповіщення щодо зазначеного народного депутата України» , — ідеться в повідомленні.

У прокуратурі нагадали, що раніше Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, після чого було ініційовано процедуру його розшуку, зокрема міжнародного.