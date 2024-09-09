Главы МИД Польши и Британии встретились в Варшаве, говорили о поддержке Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский встретился со своим коллегой из Великобритании Дэвидом Ламми в Варшаве: они обсудили, в частности, и вопросы дальнейшей поддержки Украины.﻿﻿ Cо ссылкой на МИД Польши, сообщает Европейская правда.

Как отметили в заявлении, министры обсудили важнейшие вопросы двустороннего сотрудничества, такие как дальнейшая поддержка Украины и вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, трансатлантическое сотрудничество и политика в отношении Китая.

Отмечается, что Сикорский затронул вопрос статуса польского языка в британской системе образования.

Кроме того, он также обратил внимание на требования польских экспортеров в контексте трудностей в двусторонней торговле после Brexit.

Министры также запланировали дальнейшие встречи и мероприятия на многих уровнях.