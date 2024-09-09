Комиссар ООН выразил опасение за население Украины этой зимой

Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил постоянные удары России по гражданской инфраструктуре Украины и заявил, что "боится" за гражданских украинцев, учитывая приближение зимы, сообщает Голос Америки.

"В Украине гражданское население попало в ловушку циклов террора из-за постоянных атак Российской Федерации, что наносит удары по гражданским объектам, таким как боль﻿ницы, школы и супермаркеты, и постоянные волны нападений на энергетическую инфраструктуру, приводящие к отключениям электроэнергии по всей стране" , – сказал Тюрк в своей речи, открывая сессию Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Я боюсь за украинцев грядущей зимы" , - добавил он.

По словам Тюрка, его офис пытался получить доступ ко всем регионам, пострадавшим от войны, включая и Курскую область РФ, с целью контроля за ситуацией с правами человека.

В прошлом месяце служба Тюрка обратилась к российским властям с просьбой предоставить доступ к Белгородской, Брянской и Курской областям.