Комиссар ООН выразил опасение за население Украины этой зимой
Комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил постоянные удары России по гражданской инфраструктуре Украины и заявил, что "боится" за гражданских украинцев, учитывая приближение зимы, сообщает Голос Америки.
"В Украине гражданское население попало в ловушку циклов террора из-за постоянных атак Российской Федерации, что наносит удары по гражданским объектам, таким как больницы, школы и супермаркеты, и постоянные волны нападений на энергетическую инфраструктуру, приводящие к отключениям электроэнергии по всей стране", – сказал Тюрк в своей речи, открывая сессию Совета ООН по правам человека в Женеве.
"Я боюсь за украинцев грядущей зимы", - добавил он.
По словам Тюрка, его офис пытался получить доступ ко всем регионам, пострадавшим от войны, включая и Курскую область РФ, с целью контроля за ситуацией с правами человека.
В прошлом месяце служба Тюрка обратилась к российским властям с просьбой предоставить доступ к Белгородской, Брянской и Курской областям.
"Мне жаль, что Российская Федерация пока отказывается предоставить такой доступ к соответствующим территориям", - заявил он 9 сентября.