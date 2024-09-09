Зафиксировано несколько групп ударных беспилотников россиян (Обновлено)

Российские войска вечером 9 сентября запустили на территорию Украины несколько групп ударных БПЛА.﻿﻿ Со ссылкой на Воздушные силы, сообщает Украинская правда.

В 22:21 сообщили о нескольких группах вражеских ударных БПЛА в Харьковской области.

В 22:37 появилась информация, что они держат курс на Полтавщину.

В 22:42 появились новые группы вражеских ударных БпЛА на Черниговщине, они движутся в направлении Шостки.

В 23:28 сообщили об ударных беспилотниках по направлению на Чернигов.

В 23:40 стало известно о дронах по направлению на Днепр.