В Москве власти сообщили об атаке беспилотников: закрыты три аэропорта

В ночь на 10 сентября в России сбили 14 беспилотников, летевших на Москву. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает Украинская правда.

Беспилотники сбили в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Собянин также сказал, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Российские СМИ сообщили, что аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" закрыты, объявлен план "Ковёр".

Позже Собянин написал, что городском округе Домодедово ПВО якобы сбила еще два беспилотника, которые летели на Москву.

Серия взрывов также прогремела в подмосковном Жуковском. Очевидцы рассказали, что слышали по меньшей мере 10 громких взрывов в небе.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на проезжую часть улицы. На данный момент информации о пострадавших нет.

Также жители подмосковного Раменского сообщают, что обломки одного из БПЛА попали в жилую многоэтажку. На месте виден пожар. На данный момент информации о пострадавших нет. Горят 10 и 11 этажи здания.

Позже появилась информация о еще двух домах, в которые якобы попали обломки беспилотников.

Кроме этого, пострадал аэропорт "Жуковский" под Москвой, Собянин сказал, что в аэропорту ликвидируют пожар.