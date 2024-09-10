Послы G7 заявили о важности избрания новых членов Наблюдательного совета "Укрэнерго"

Послы государств G7 заявили о важности скорейшего выбора "компетентных и профессиональных независимых экспертов" в Наблюдательный совет НЭК "Укрэнерго", потому что это важно для энергетической безопасности Украины и доверия международных партнеров, сообщает Украинская правда.

"В связи с увольнением председателя правления НЭК „Укрэнерго" и отставкой двух членов Наблюдательного совета, Послы G7 отмечают важность быстрой организации процедуры по стандартам ОЭСР для определения компетентных и профессиональных независимых экспертов в Наблюдательный совет" , – говорится в заявлении.

Послы G7 отметили, что это очень важно для энергетической безопасности Украины и доверия международных партнеров.

Ранее посол США в Украине Бриджит Бринк в заявлении журналистам в Киеве сказала, что Украина должна заполнить полный состав наблюдательной НЭК "Укрэнерго", независимые члены которой уволились в знак протеста против политически мотивированной отставки руководителя компании Владимира Кудрицкого.

Как известно, два независимых члена "Укрэнерго" подали заявления об увольнении во вторник 3 сентября, публично заявив о политическом давлении, которое стало причиной увольнения руководителя компании Владимира Кудрицкого. По их мнению, корпоративное управление "Укрэнерго" поставлено под сомнение. Еще одна вакансия независимого члена наблюдательного совета была не заполнена и до того, несмотря на многократные призывы партнеров к украинской власти.