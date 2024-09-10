ПВО сбила все "Шахеды", летевшие на Киев – КГВА

В ночь на 10 сентября Россия запустила беспилотники типа Shahed в направлении Киева. Все дроны-камикадзе были уничтожены противовоздушной обороной.

Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

Он отметил, что воздушную тревогу в Киеве объявили около 04:00 и она продолжалась почти два часа.

"Все это время российские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений и разными группами. Но силами и средствами противовоздушной обороны все БПЛА врага были уничтожены" , - сообщил Попко. ﻿

По предварительной информации, обошлось без разрушений и пострадавших.