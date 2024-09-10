ППО збила всі "Шахеди", які летіли на Київ – КМВА

У ніч на 10 вересня Росія запустила безпілотники типу Shahed у напрямку Києва. Всі дрони-камікадзе були знищені протиповітряною обороною.

Про це повідомив﻿ начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що повітряну тривогу в Києві оголосили близько 04:00 і тривала вона майже дві години.

"Весь цей час російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами. Але силами та засобами протиповітряної оборони усі БпЛА ворога були знищені" , – повідомив Попко.

За попередньою інформацією, минулося без руйнувань та потерпілих.