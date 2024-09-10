Россияне атаковали "Шахедами" критическую инфраструктуру Сумщины

В ночь на 10 сентября российское войско атаковало беспилотниками объекты критической инфраструктуры Сумской области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Сумской обладминистрации.

По ее информации, сегодня ночью оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры Сумщины беспилотниками типа Shahed.

Бойцы противовоздушной обороны сбили 3 вражеских дрона.

Как сообщалось, Нидерланды разрешают Украине бить предоставленным оружием по территории России.