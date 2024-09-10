Россияне атаковали "Шахедами" критическую инфраструктуру Сумщины
В ночь на 10 сентября российское войско атаковало беспилотниками объекты критической инфраструктуры Сумской области, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Сумской обладминистрации.
По ее информации, сегодня ночью оккупанты ударили по объектам критической инфраструктуры Сумщины беспилотниками типа Shahed.
Бойцы противовоздушной обороны сбили 3 вражеских дрона.
Как сообщалось, Нидерланды разрешают Украине бить предоставленным оружием по территории России.