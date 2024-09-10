Росіяни атакували "Шахедами" критичну інфраструктуру Сумщини
У ніч на 10 вересня російське військо атакувало безпілотниками об'єкти критичної інфраструктури Сумської області, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Сумської обладміністрації.
За її інформацією, сьогодні вночі окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Сумщини безпілотниками типу Shahed.
Бійці протиповітряної оборони збили 3 ворожі дрони.
Як повiдомлялось, Нідерланди дозволяють Україні бити наданою зброєю по території Росії.