РФ признала сокращение импорта на $30 млрд из-за проблем с платежами

Отказы банков Турции, Китая и стран бывшего СССР проводить платежи компаний РФ ударили по поставкам импортных товаров в Россию – по итогам текущего года объемы импорта будут на 29,2 млрд долларов меньше, чем планировалось. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на обновленный макропрогноз российского Минэкономразвития (МЭР), сообщает Укринформ.

По оценке ведомства, за год в страну будут ввезены товары на 294,9 млрд дол. вместо 324,1 млрд. дол. в апрельской версии прогноза В результате вместо увеличения импорта по сравнению с прошлым годом на 21,2 млрд дол. экономика получит дальнейшее его сокращение – на 8 млрд долл., следует из прогноза.

В то же время, МЭР снизило оценки импорта на 2025-27 гг.: в сумме объемы поставок из-за рубежа в Россию будут на 66,3 млрд дол. меньше начального плана.

Новые оценки российского правительства по импорту - хуже пессимистических официальных прогнозов, которые давались весной. Главная причина – сложности с трансграничными расчетами из-за действия вторичных санкций, отмечает главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин.

После ужесточения режима американских санкций в конце декабря прошлого года от работы с Россией практически отказались банки Турции, платежи стали массово блокировать банки Китая, к которым с лета присоединились кредитные организации Казахстана и Кыргызстана – ключевые финансовые хабы, через которые производили платежи российские компании.

Поставки в Россию товаров из Европы упали до минимума с 1999 года. И это не предел: с сентября трансграничные платежи для российского бизнеса ограничил Райффайзенбанк, а это может привести к сокращению поставок одежды, обуви, текстиля и аксессуаров. Итогом для российских потребителей станет сокращение ассортимента и рост цен.