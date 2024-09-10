Рейтинг банков Украины по прибыли: сколько заработали с начала года

Платежеспособные банки Украины за январь-июль 2024 года получили 93,616 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это на 12,5% больше, чем год назад, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 37,165 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк (10,997 млрд гривен), на банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 4,867 млрд гривен.

Далее идут государственный Укрэксимбанк - 4,736 млрд гривен и частный ПУМБ - 3,822 млрд гривен.

По данным НБУ, 54 из 62 банков получили прибыль на сумму 93,815 млрд гривен, а восемь банков показали убытки на 199 млн гривен.

Прибыль банков

Напомним, в 2023 году налог прибыль банков увеличили с 18% до 50%. Пока в 2024 году этот налог составляет 25%. Однако в Верховной Раде ведутся дискуссии о повышении ставки снова до 50%. Против этого шага категорически против выступают Минфин и НБУ, поскольку изъятие прибыли не позволит банкам купить больше облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По уточненным данным, банки Украины за весь 2023 года получили 82,835 млрд гривен чистой прибыли. Платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,9 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,4 млрд гривен).