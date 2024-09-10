Google проиграл в Суде ЕС апелляцию против антимонопольного штрафа на $2,7 млрд

Суд Европейского Союза во вторник поддержал антимонопольный штраф в отношении Google в размере 2,4 млрд евро, сообщает Европейская правда.

Суд ЕС заявил, что практика Google отдавать предпочтение собственным результатам поиска покупок над результатами конкурирующих сервисов была дискриминационной и решение суда не может быть обжаловано.

Судьи отметили, что законодательство ЕС запрещает поведение, которое препятствует "поддержанию или росту конкуренции на рынке, на котором степень конкуренции уже ослаблена, именно из-за наличия одного или нескольких субъектов хозяйствования, занимающих доминирующее положение".

В 2017 году компанию Google оштрафовали за то, что она отдавала предпочтение собственным результатам поиска покупок над результатами конкурирующих сервисов. Этот штраф стал для компании первым в ряде антимонопольных расследований ЕС, включая расследование по рекламным технологиям.

Google все еще оспаривает два других штрафа ЕС, включая рекордный антимонопольный штраф в размере 4,3 млрд евро за операционную систему Google Android.

В прошлом году Общий суд ЕС поддержал решение ЕС по платформе Google Shopping, резко высказавшись относительно того, что Google отдает предпочтение собственным сервисам.

Европейская комиссия имеет мощный инструмент для борьбы с цифровыми гигантами - Закон о цифровых рынках (DMA), который запрещает технологическим гигантам отдавать предпочтение собственным продуктам и услугам над конкурентами на собственных платформах.

В этом году Google внесла дальнейшие изменения в поиск продуктов, чтобы соответствовать требованиям DMA.