Apple проиграла многолетнее дело о 13 млрд евро налогов в ЕС

Во вторник Суд Европейского Союза отклонил последнюю апелляцию компании Apple против решения Еврокомиссии о возвращении Ирландии 13 миллиардов евро неуплаченных налогов, поставив точку в многолетнем споре, сообщает Европейская правда.

Суд отменил предыдущее решение суда низшей инстанции по этому делу, заявив, что он подтверждает решение Европейской комиссии от 2016 года: "Ирландия предоставила Apple незаконную помощь, которую Ирландия должна получить обратно".

Суд подчеркнул, что его решение является окончательным по делу.

Дело вызвало возмущение со стороны Apple в 2016 году, а генеральный директор Тим Кук назвал его "полным политическим дерьмом".

Тогдашний президент США Дональд Трамп назвал еврокомиссара Маргрете Вестагер, возглавившую кампанию борьбы с крупными американскими технологическими компаниями, "налоговой леди", которая "по-настоящему ненавидит США".

В своем решении 2020 года Общий суд Европейского Союза не согласился с Европейской комиссией, которая обвинила Apple в заключении незаконного налогового соглашения с ирландскими властями, чтобы компания могла платить чрезвычайно низкие налоги.

"Мы разочарованы сегодняшним решением, поскольку ранее Общий суд рассмотрел факты и категорически аннулировал это дело", – заявили в компании Apple.

Ирландия, экономика которой получила выгоду от инвестиций транснациональных компаний, привлеченных низкими ставками налогообложения, также обжаловала решение комиссии.