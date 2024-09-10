Стало известно имя российского генерала, который командывал ударом по "Охматдету"

СБУ и ОГП сообщили о заочном подозрении российскому генералу, командовавшему ракетным ударом по медкорпусу детской больницы "Охматдет" в Киеве. Им оказался генерал-лейтенант, занимавший в то время должность командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина.

Как сообщили источники, имя этого генерала Сергей Кобылаш. Впоследствии, после нанесения указанного удара он, был повышен в должности и назначен командующим военно-воздушными силами РФ.

"Два месяца назад враг прицельно ударил ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет", в которой находились более 600 детей. Сегодня именно здесь, на месте этого удара хочу сообщить, что Офис генерального прокурора совместно со следователями СБУ установили одного из причастных к организации и совершению этого военного преступления", - заявил Костин.

За период расследования были допрошены 112 потерпевших и 50 очевидцев, проведены взрыво-технические, судебно-медицинские и другие экспертизы, проанализированы видео с камер видеонаблюдений.

Как установило расследование, по приказу Кобылаша 8 июля 2024 года в 09:15 российский бомбардировщик-ракетоноситель Ту-95МС произвел пуск ракеты Х-101 по детской больнице в Киеве. По словам Наумюка, обстрел "Охматдета" произвела 22 гвардейская тяжелая бомбардировочная авиационная дивизия дальней авиации воздушно-космических войск РФ.

Установлено, что вражеский самолет поднялся в воздух с аэродрома вблизи российского города Оленегорска, а запуск ракеты совершил над Саратовской областью РФ на расстоянии почти 600 км от границы Украины.

С территории России Х-101 вошла в воздушное пространство Украины в районе Черниговской области и принялась маневрировать, постоянно меняя траекторию полета через территории четырех украинских областей.

Это свидетельствует, что ракета была запрограммирована для максимального "обхода" украинской ПВО и последующего попадания в медучреждение. Приблизительно в 10:45 мин российская Х-101 попала в отделение интенсивной и эфферентной терапии острых и хронических интоксикаций больницы "Охматдет".

В результате обстрела погибли 2 человека, среди которых детский врач-нефролог. Еще 35 получили ранения, из них 9 детей. Также от попадания повреждены админздания, лечебные, лабораторные и диагностические корпуса, трансформаторная подстанция, хозяйственные помещения и станция теплообеспечения медучреждения.

На месте происшествия правоохранители обнаружили остатки вражеской ракеты с маркировкой, свидетельствующей, что она была изготовлена на базе российского КБ "Радуга" во втором квартале 2024 года.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Кобылашу о заочном подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Максимальная санкция за это преступление предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. По словам Костина, рассматривается передача этого производства в Международный уголовный суд.

Более того, Кобылаш является подозреваемым в совершении и других военных преступлений в Украине. В частности, под его руководством производились обстрелы гражданской энергетической инфраструктуры в 2022-2023 годах. В марте 2024 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Кобылаша как раз за эти военные преступления.

Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Удар по "Охматдету"

Напомним, что 8 июля 2024 года в результате массированного ракетного удара РФ в Киеве был поврежден "Охматдет" . Это самая многопрофильная детская больница в Украине.

В результате вражеской атаки в медучреждении повреждены корпуса, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Уничтожен корпус отделения токсикологии, где находились тяжелобольные дети на диализе.

Повреждения получили пять онкоотделений, десять хирургических, два соматических отделения, отделение интенсивной терапии, две реанимации, операционные блоки, отделение лучевой и радиотерапии, еще три корпуса. Также уничтожены две электрические подстанции, от которых питалась вся инфраструктура больницы.

В результате обстрела погибли два человека, среди которых детский врач. Десятки людей были ранены, в их числе дети.