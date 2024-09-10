Шмыгаль: Бронирование от мобилизации изменят в ближайшее время

Система бронирования будет изменена уже в ближайшее время. Но будут установлены "красные" линии - просто откупиться от мобилизации будет невозможно, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в ходе пресс-конференции.

Как отметил премьер, большое внимание уделяется тому, чтобы был соблюден вопрос справедливости, поэтому привлекают военных.

"Экономическое бронирование это не совсем то, о чем мы говорим в принципе "воюй или работай"", – сказал он.

Шмыгаль сообщил, что по состоянию на сегодняшний день решение правительства утвержден определенный подход к бронированию людей. Есть ряд параметров, они касаются критических предприятий, ОПК, дефицитных профессий. Есть другие принципы – отсутствие задолженности по уплате налогов, не ниже средней по отрасли должен быть уровень зарплаты и ряд критериев, используемых для бронирования.

"Когда мы говорим о принципе "воюй или работай", мы хотим усовершенствовать этот подход к бронированию. Сегодня мы ищем путь, как решить три проблемы: создание дополнительных рабочих мест, повышение зарплаты, вопрос возвращения украинцев в Украину", - рассказал премьер.

По его словам, до начала полномасштабного вторжения в Украину официально было около 10 млн трудоустроенных и 10,5 млн пенсионеров.

"В первые месяцы вторжения мы потеряли 3,5 млн рабочих мест. У нас есть цель – восстановить количество рабочих мест, после завершения войны количество работников должно обеспечивать достойное социальное обеспечение нашим пенсионерам", – рассказал премьер.

"Красные" линии

Шмыгаль заявил, что нужно создавать рабочие места, возвращать людей в белую экономику, повышать уровень зарплаты и платить больше налогов и сборов в бюджет.

"Это цели над которыми мы работаем. Они уже почти на выходе. Они на обсчете с экспертами, с военными. Не может быть, что кто-то откупился от защиты родины. Это ключевой принцип, это красная линия. Должны быть прозрачны понятные правила бронирования и ответ: почему забронирован работник и не воюет, какой вклад он вносит в поддержку государства. Думаю, что в ближайшее время мы их введем. Это не будет что-то сенсационное, это будут изменения существующих параметров бронирования", - добавил премьер.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о принципе "воюй или работай", который включает меры, которые помогут вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев из фракции "Слуга народа" убежден, что экономическое бронирование будет введено уже в этом году.