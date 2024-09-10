Премьер назвал главную идею создания "министерства возвращения украинцев"

Идея создания так называемого министерства возвращения украинцев состоит в том, чтобы уделить особое внимание 7,5 млн уехавших украинцев. Стратегия возвращения беженцев распределена между Минэкономики, Минреинтеграции, МИД, и там она не приоритетна, сообщает Левый берег.

Отдельное министерство должно эту тему приоритезировать в реальности. Есть намерение привлечь команду людей, которые будут ежедневно заниматься стратегией возвращения украинцев, сказал на годовой пресс-конференции премьер-министр Денис Шмигаль.

"Для того чтобы вернуть украинцев, их нужно мотивировать к возвращению там, где они сейчас есть. Мы понимаем уже сегодня, что не все украинцы вернутся. Но украинцы за границей – это тоже наши люди, поддерживающие наше государство донатами, протестами, высказыванием мнениями" , – сказал Шмигаль. ﻿

Этот процесс должен быть скоординирован, и новое министерство должно реализовывать стратегию возвращения миллионов украинцев домой.

По данным издания, в Украине хотят создать так называемое министерство единства, призванное работать с украинской общиной за рубежом. Президент Владимир Зеленский объяснял, что решение о новом министерстве должно быть принято осенью. По его словам, возвращение украинцев нужно, в частности, для обеспечения экономики страны после войны. Также новое министерство должно будет заниматься противодействием российской работе с украинскими беженцами.