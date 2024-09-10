В девяти областях Украины запустили выплаты для фермеров: кто может получить средства

В Украине запустили выплаты фермерам из девяти областей. Прием заявок в Государственный аграрный реестр будет действовать с 10 по 25 сентября 2024 года, сообщает РБК-Украина.

Какие средства смогут получить аграрии, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Кто из аграриев может получить средства

В Государственном аграрном реестре начался прием заявок на получение выплат для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Воспользоваться государственной поддержкой могут аграрии из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Получить средства могут сельскохозяйственные товаропроизводители (юридические лица независимо от организационно-правовой формы или ФЛП по состоянию на дату подачи заявки), ведущие хозяйственную деятельность на территориях, на которых ведутся (или велись) боевые действия или ТОТ:

возможных боевых действий;

активных боевых действий;

активных боевых действий, на которых работают государственные электронные информационные ресурсы.

Какие суммы могут получить фермеры

В Минагрополитики отмечают, что бюджетные средства будут предоставляться на безвозвратной основе. Можно получить следующие суммы в расчете на 1 гектар угодий, засеянных (засаженных) сельскохозяйственными культурами под урожай текущего года:

для территорий возможных боевых действий – 1000 грн;

активных боевых действий и активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы – 2000 грн.

Прием заявок прекращается 25 сентября 2024 года в 18:00.

Минагрополитики проработает сводные сведения от областных комиссий и осуществит до 1 декабря пропорциональное распределение бюджетных средств в разрезе каждого получателя, который утверждается приказом Минагрополитики.

Ранее Кабинет Министров Украины принял постановление о запуске программы поддержки аграриев. Помощь направят аграриям, работающим в прифронтовых регионах.

В мае правительство приняло решение отсрочить возврат кредитов для аграриев с прифронтовых и оккупированных территорий Украины. Срок погашения кредитов был отложен до 31 декабря 2025 года.