В Финляндии фиксируют сбои в работе систем навигации

На прошлой неделе многие суда в Финском заливе обнаружили сбои в работе систем GPS и GNSS. Об этом пишет издание Yle со ссылкой на местные СМИ и береговую охрану, сообщает Левый берег.

Нарушения в спутниковом позиционировании, в частности, наблюдались в восточной части залива, у городов Котка и Хельсинки. О них сообщили многие гражданские суда и подразделения береговой охраны.

Береговая охрана призывает всех, кто управляет судами, иметь при себе морскую карту и убедиться, что навигация традиционными методами возможна.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2024 вокруг Финского залива и Восточной Финляндии наблюдаются масштабные сбои в работе GPS. Среди прочего, вмешательство нарушило работу коммерческого авиасообщения.

Бывший командующий Cилами обороны, депутат парламента Ярмо Линдберг в комментарии Ilta Sanomat ранее заявил, что Россия глушит GPS в регионе, чтобы предотвратить украинские атаки на стратегические цели в РФ.

Россия использует глушение для защиты, например, баз, складов, нефтяных резервуаров. В то же время они создают проблемы для коммерческого регулярного движения, которые совсем не беспокоит”, – отметил Линдберг.