Украина пройдет отопительный сезон с газом собственной добычи

Эту зиму, как и прошлую, Украина планирует пройти с газом собственной добычи без привлечения помощи от партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 10 сентября, сообщает Лига.Бизнес.

По его словам, за семь месяцев 2024 года группа "Нафтогаз" добыла 8,6 млрд кубических метров газа, что на более чем 7% больше, чем в прошлом году.

"Эту зиму также планируем пройти с газом собственной добычи, что важно. В минувшую мы прошли собственными силами, без привлечения помощи от наших партнеров, без покупки дополнительного газа извне" , – сказал премьер.

В то же время он отметил, что энергетическая устойчивость остается одним из самых больших вызовов. Премьер рассказал, что Украина уже успешно прошла три отапливаемых сезона, а эта зима "будет не менее тяжелой и, возможно, самой тяжелой".