Байден обсудит с премьером Британии разрешение ВСУ на удары вглубь РФ – Блинкен

Президент США Джо Байден в пятницу, 13 сентября, встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Они обсудят разрешение ВСУ наносить удары вглубь России. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

"Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу" , – заявил Блинкен.

Также Блинкен подтвердил, что Российская Федерация получила баллистические ракеты от Ирана. Он считает, что враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

Что предшествовало

Великобритания, Франция и США предоставляют Украине дальнобойные ракеты, запрещая использовать их для ударов по России. Президент Зеленский призвал снять эти ограничения для атак на российские аэродромы, но западные партнеры пока не согласны. Поэтому Украина не может уничтожать носители управляемых авиабомб, которые атакуют мирные города.

Джон Кирби отметил, чтоСША продолжают обсуждать эти вопросы с Украиной в частном порядке.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Россия уже переместила тактическую авиацию за пределы досягаемости ракет ATACMS.

Канцлер Германии Олаф Шольц также выражал опасения по поводу возможных ударов по "целям в Москве", объясняя это решением Берлина не поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.