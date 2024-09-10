Украина в этом году удвоила объем производства оружия – Шмыгаль

Украина за восемь месяцев 2024 года вдвое увеличила производство оружия по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Лига.Бизнес.

"В 2023 году производство оружия в Украине выросло в три раза, и за первые восемь месяцев этого года мы нарастили производство еще в два раза с 2023 года. То есть мы прогрессируем" , – сказал Шмыгаль на пресс-конференции.

В частности, продолжает расти производство дронов.

"Мы создали рынок дронов, открыв возможности для бизнеса, для предприятий" , – сказал премьер.

По его словам, только в этом году законтрактовано изготовление миллиона дронов. Ведется работа по производству собственных боеприпасов для артиллерии.

"Это самая дефицитная позиция, которую мы ищем вместе с партнерами по всему миру" , – сообщил Шмыгаль.

Кроме того, в Украине развивается производство оружия на средства международных партнеров.

"Первый прецедент уже есть. Вместе с Данией мы такие контракты уже реализовали и будем продолжать развивать это направление, когда украинское производство получает средства партнеров, партнеры покупают украинское оружие украинского производства для украинской армии. Мы обеспечиваем параллельно ремонт, обслуживание такой техники, и это намного выгоднее и надежнее для наших военных" , – рассказал глава правительства.

Новые иностранные предприятия ВПК, по его словам, "появляются десятками".

"Это американские, европейские, британские и другие компании со всего мира, с которыми сейчас уже идет активное сотрудничество, не только на основе контрактов совместных, но и на основе создания joint venture, совместных предприятий по производству в Украине, так и по производству в соседних странах, на основе также создания совместных с украинцами предприятий. Ключевая задача сегодня – искать ресурсы" , – рассказал премьер-министр.

По словам Шмыгаля, особое внимание уделяется разработке собственных дальнобойных систем, о которых говорил президент Зеленский.