Россия уничтожила все ТЭЦ, которые обслуживали Харьков - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Российская Федерация уничтожила все теплоэлектростанции, обслуживавшие город Харьков﻿. Об этом глава правительства сказал во время пресс-конференции, сообщает Деловая столица.

"Мы сосредоточились на Харькове и Харьковской области, потому что понимаем, что россияне фактически уничтожили там все ТЭЦ, которые находились вокруг Харькова и содержали Харьков. Мы завозим туда небольшие мобильные котельные, на 1 МВт, которые устанавливают местные власти" , — рассказал он.

По его словам, подобные технологии будут использоваться и в других городах, где пострадала критическая инфраструктура.