Света может не быть: власти Запорожской области готовят регион к зиме

В Запорожской области этой зимой существует возможность масштабных отключений света. Областные власти области готовят социальную инфраструктуру к отключениям.﻿ Об этом рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров на брифинге, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По его словам, были проведены тендерные процедуры как городским коммунальным предприятием "Водоканал", так и "Тепловыми сетями" на закупку генерационных и когенерационных установок.

"Что касается городского водоканала, то проведена процедура на закупку мощных генераторов на суммарную мощность примерно 5 мегаватт, которые должны быть поставлены в течение следующих 4 месяцев на базу горводоканала. Нам удалось это сделать благодаря тому, что мы смогли провести переговоры с нашими международными партнерами, которые 80% от закупки профинансируют, 20% - областной бюджет, потому что в городском бюджете на это денег не хватает" , - рассказал Федоров.

Он также отметил, что в настоящее время введен ряд изменений к требованиям о готовности соцзаведений работать при отключении света.