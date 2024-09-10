Света может не быть: власти Запорожской области готовят регион к зиме
В Запорожской области этой зимой существует возможность масштабных отключений света. Областные власти области готовят социальную инфраструктуру к отключениям. Об этом рассказал глава Запорожской ОВ Иван Федоров на брифинге, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.
По его словам, были проведены тендерные процедуры как городским коммунальным предприятием "Водоканал", так и "Тепловыми сетями" на закупку генерационных и когенерационных установок.
"Что касается городского водоканала, то проведена процедура на закупку мощных генераторов на суммарную мощность примерно 5 мегаватт, которые должны быть поставлены в течение следующих 4 месяцев на базу горводоканала. Нам удалось это сделать благодаря тому, что мы смогли провести переговоры с нашими международными партнерами, которые 80% от закупки профинансируют, 20% - областной бюджет, потому что в городском бюджете на это денег не хватает", - рассказал Федоров.
Он также отметил, что в настоящее время введен ряд изменений к требованиям о готовности соцзаведений работать при отключении света.
Если раньше школы, больницы, любое социальное учреждение нам было достаточно, чтобы был генератор, который способен работать 4 часа на случай отключения света, то сегодня мы должны готовиться к тому, что света может не быть вообще. Так ведь одного генератора недостаточно , наша цель – сделать два-три генератора", - подчеркнул он.