Світла може не бути: влада Запорізької області готує регіон до зими

У Запорізькій області цієї зими існує ймовірність масштабних відключень світла. Обласна влада області готує соціальну інфраструктуру до відключень. Про це розповів глава Запорізької ОВА Іван Федоров на брифінгу, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За його словами, наразі було проведено тендерні процедури як міським комунальним підприємством "Водоканал", так і "Тепловими мережами" на закупівлю генераційних та когенераційних установок.

"Що стосується міського водоканалу, то проведена процедура на закупівлю потужних генераторів на сумарну потужність приблизно 5 мегаватів, які мають бути поставлені протягом наступних 4 місяців на базу міськводоканалу. Нам вдалося це зробити завдяки тому, що ми змогли провести перемовини з нашими міжнародними партнерами, які 80% від закупівлі профінансують, 20% - обласний бюджет, бо в міському бюджеті на це грошей не вистачає" , - розповів Федоров.

Він також зауважив, що наразі введено низку змін до вимог щодо готовності соцзакладів працювати під час відключень світла.