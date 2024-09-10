Чем дольше ВСУ удерживают позиции на Курщине, тем слабее Путин - Минобороны Британии

Британский министр обороны Джон Гили предоставил Палате общин новые подробности оборонительной операции Украины на территории России, заявив о том, что чем дольше украинские Силы обороны удерживают позиции в Курской области – тем слабее становится глава Кремля Владимир Путин.﻿ Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, сообщает Украинская правда.

Гили заявил, что украинским Силам обороны нужно усилить свою линию фронта на востоке, а также они стремятся удержать территорию под Курском

"Украинцам нужно усилить свою линию фронта на востоке, и они стремятся удержать территорию под Курском. Чем дольше они удерживают Курск, тем слабее становится Путин. Чем дольше они удержат Курск, тем лучше будет защищена Украина" , - заявил он.

Гили отметил, что защита его страны берет начало в Украине. Министр уверен, что если большие страны меняют международные границы силой – это подрывает суверенитет и безопасность всех государств.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил мнение, что благодаря операции в Курской области Украина может получить лучшие позиции для переговоров с Россией.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина достигла "многого" во время операции в Курской области РФ.