В Румынии хотят изменить законодательство, чтобы сбивать дроны-нарушители - СМИ

Комитет румынского Сената по обороне может рассмотреть изменения в законодательство. Они позволят военным сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство Румынии.﻿ Со ссылкой на информагентство Agerpres, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

В среду, 11 сентября состоится заседание сенатского комитета. Там будут присутствовать представители Министерства национальной обороны Румынии.

По данным Agerpres, одна из тем встречи – это анализ изменений в законодательство, которые позволят военным уничтожать входящие на румынскую территорию беспилотники.

Интересно и то, что накануне глава Сената Николае Чуке предложил заключить протокол с Украиной, чтобы российские беспилотники, входящие в воздушное пространство Румынии, могли быть уничтожены системами противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь с 7 на 8 сентября ударные дроны россиян нарушили воздушное пространство Румынии.

Также известно, что на территории румынского уезда Тулча, у границы с Украиной, в понедельник, 9 сентября, обнаружили обломки российского беспилотника.

Оппозиция в Румынии раскритиковала правительство за бездействие, объяснив его тем, что в парламенте до сих пор не приняли закон, позволяющий сбивать российские дроны.