Спутники зафиксировали пожар в Воронежской области после дроновой атаки

Спутники зафиксировали пожар на складе боеприпасов в лесу в районе села Солдатское Воронежской области после успешной атаки украинских дронов. Соответствующие снимки опубликовало издание "Радио свобода".

На фото от 9 сентября, когда огонь был потушен, стало видно точное место хранения боеприпасов.

Дроны атаковали этот состав в ночь на субботу, 7 сентября. Детонация боеприпасов попала на многочисленные видео очевидцев и заставила местные власти эвакуировать несколько расположенных рядом населенных пунктов.