Супутники зафіксували пожежу у Воронезькій області після дронової атаки

Супутники зафіксували пожежу на складі боєприпасів у лісі в районі села Солдатське Воронезької області після успішної атаки українських дронів. Відповідні знімки опублікувало видання Радіо свобода.

На фото від 9 вересня, коли вогонь загасили, стало видно точне місце зберігання боєприпасів.

Дрони атакували цей склад у ніч на суботу, 7 вересня. Детонація боєприпасів потрапила на численні відео очевидців і змусила місцеву владу евакуювати кілька розташованих поруч населених пунктів.