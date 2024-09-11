Close button

DeepState: Войска РФ начали активный штурм в Курской области

DeepState: Войска РФ начали активный штурм в Курской области
Фото: wikimedia.org

Ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области ухудшилась, российские войска начали активные штурмовые действия.﻿﻿ Также россияне имеют продвижение в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении аналитического проекта DeepState, сообщает Украинская правда.

Россияне начали активные штурмовые действия, перебросив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.

"Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость", – говорится в сообщении.
z766x19sfj_big.jpg
Движение бронированной колонны войск РФ в направлении Снагости. Карта: DeepState

Также DeepState сообщил, что на Донетчине россияне продвинулись возле Мариновки (Покровское направление), в Украинске и окрестностях (Кураховское направление).

Новости

Популярные темы форума

analytics