DeepState: Войска РФ начали активный штурм в Курской области

Ситуация на левом фланге украинской группировки в Курской области ухудшилась, российские войска начали активные штурмовые действия.﻿﻿ Также россияне имеют продвижение в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении аналитического проекта DeepState, сообщает Украинская правда.

Россияне начали активные штурмовые действия, перебросив бронетехнику сначала через реку Сейм, а затем и через более мелкие реки.

"Еще один удар состоялся из Коренево, которое потеряли недавно, на Снагость" , – говорится в сообщении.

Движение бронированной колонны войск РФ в направлении Снагости. Карта: DeepState

Также DeepState сообщил, что на Донетчине россияне продвинулись возле Мариновки (Покровское направление), в Украинске и окрестностях (Кураховское направление).