DeepState: Війська РФ розпочали активний штурм у Курській області

Ситуація на лівому фланзі українського угрупування у Курській області погіршилася, російські війська розпочали активні штурмові дії.﻿﻿ Також росіяни мають просування на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні аналітичного проєкту DeepState, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що росіяни розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через ріку Сейм, а потім і через дрібніші річки.

"Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость" , – йдеться в повідомленні.

Рух броньованої колони військ РФ у напрямку Снагості. Мапа: DeepState

Також DeepState повідомив, що на Донеччині росіяни просунулися біля Маринівки (Покровський напрямок), в Українську та околицях (Курахівський напрямок).