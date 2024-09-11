Байден: США "прямо сейчас" решают, разрешать ли ВСУ удары вглубь РФ

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты работают над возможным снятием запрета для Украины наносить американским оружием дальнобойные удары по территории РФ. Такой вопрос решается сейчас.﻿ Об этом сообщил американский корреспондент Алекс Рауфоглу, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ответ на вопросы представителей СМИ, снимет ли он ограничение на использование Украиной оружия большой дальности.

На это президент США дал утвердительный ответ и отметил, что Вашингтон рассматривает возможное снятие табу "прямо сейчас".

"Мы прямо сейчас это решаем" , - процитировал американского президента вашингтонский корреспондент в своей соцсети.

Вопрос о разрешении ВСУ от США бить по территории РФ

Напомним, Штаты, Великобритания и Франция предоставляют Украине дальнобойное оружие с условием не применять их для ударов по РФ. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призвал отменить эти ограничения для ударов по российским аэродромам, но союзники пока отказываются, что усложняет уничтожение носителей управляемых авиабомб, атакующих гражданские объекты.

Недавно представитель Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон продолжают частные переговоры с Украиной по этому вопросу.

Добавим, по словам главы Пентагона Ллойда Остина, РФ переместила свою тактическую авиацию за пределы досягаемости ракет ATACMS.

Также 10 сентября стало известно, что Украину посетят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми. Тогда же Блинкен заявил, что 13 сентября президент США Джо Байден встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Одной из тем их встречи будет разрешение ВСУ наносить удары вглубь России.

Кроме того, по данным СМИ, Блинкен во время своего визита в Киев предположительно объявит о предоставлении разрешения ВСУ бить по РФ дальнобойным оружием.

Добавим, 10 сентября Блинкен заявил, что президент США Байден "не исключает", что Украина может запустить ракеты вглубь российской территории.