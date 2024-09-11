CNN: Украина использовала почти все переданные США ракеты ATACMS

Группа ключевых республиканцев в Палате представителей Конгресса США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом отменить ограничения на использование американского оружия для ударов в глубину РФ.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

Датированное понедельником письмо было отправлено накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в среду, 11 сентября. Его подписали:

председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол;

председатель Комитета по вопросам разведки Майкл Тернер;

председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Майк Роджерс;

председатель подкомитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Кен Калверт;

председатель подкомитета по иностранным делам Палаты представителей Томас Кин;

комиссар Хельсинкского союза Ричард Хадсон.

Разрешение не приведет к эскалации

В администрации Байдена опасаются, что предоставление Украине возможности наносить дальнейшие удары по территории России, может привести к эскалации конфликта и заставить Кремль активнее обвинить США в участии в войне.

Зато республиканские законодатели в своем письме утверждают, что «беспокойство администрации по эскалации последовательно опровергаются с первого дня войны».

"Ни использование Украиной предоставленного США оружия в России, ни ее военное вторжение в Курскую область России - первая иностранная оккупация российской территории со времен Второй мировой войны - не вызвали ответной эскалации со стороны России" , - написали они.

Удары ATACMS все равно полезны

Американский чиновник также рассказал CNN, что по оценкам американской разведки, более 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы и ракеты по Украине, базируются на аэродромах, расположенных минимум в 300 км от подконтрольной Украине территории. Это якобы не позволит поражать их системами ATACMS, которые не работают на более дальнее расстояние.

"Мы ожидаем, что это количество будет продолжать расти. Например, Россия недавно переместила свои планерные бомбардировочные миссии с двух аэродромов, которые были расположены ближе к фронту, на восток, на аэродромы, которые находятся вне зоны досягаемости системы ATACMS" , - сказал чиновник.

В то же время, республиканские законодатели в своем письме утверждают, что "на российской территории остаются многочисленные другие легитимные военные цели в зоне досягаемости".

"По оценкам Института изучения войны, за исключением аэродромов, существует более 200 легитимных военных целей в пределах досягаемости предоставленного США оружия, включая военные базы, логистические узлы, топливные склады, склады боеприпасов и системы командования и управления" , - написали они.

Законодатели также утверждают, что ограничения "препятствуют способности Украины победить в агрессивной войне России и предоставляют кремлевским войскам убежище, из которого они могут безнаказанно нападать на Украину".

"Давно пора, чтобы администрация изменила курс и сняла ограничения на использование Украиной предоставленного США оружия против законных военных целей в России" , - написали законодатели.

Запасы ракет почти исчерпаны

Тем временем, анонимный американский чиновник в комментарии CNN отметил, что США передали Украине "несколько сотен" ракетных комплексов ATACMS, и что "Украина использовала большинство из них".

По его словам, у США ограниченный запас ракетных комплексов, который они могут предоставить Украине без ущерба для собственной военной готовности, а использование этого оружия для нанесения ударов в глубине России истощило бы украинские запасы ATACMS, которые можно было бы использовать для других частей военной кампании, например, в Крыму.

Однако источник CNN сообщил, что, по словам украинцев, в пределах досягаемости ракетного комплекса, есть объекты по производству оружия, которые могут быть достойными военными целями.

Разрешение ВСУ на удары американскими ракетами по тылам РФ

Несколько месяцев официальный Киев обращается к партнерам в Европе и США с просьбой разрешить использовать западные ракеты для ударов по военным объектам на территории России. Обращения начались после вторжения армии РФ в Харьковскую область в мае, что сопровождалось усилением обстрелов приграничных территорий и тыловых городов Украины ракетами и управляемыми авиабомбами.

В случае получения разрешения, западное оружие быстро выведет из строя большинство авиационных баз, с которых взлетают российские истребители и наносят удары по территории Украины.

Однако США долгое время не предоставляли разрешения применять свои ракеты для ударов вглубь РФ, а после вторжения агрессора в Харьковскую область, позволили бить только в приграничной зоне на глубину не более 100 километров.

Впрочем за последние дни этот вопрос сдвинулся с "мертвой точки".

10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден "не исключает" предоставление разрешения ВСУ атаковать ракетами объекты в глубине территории РФ.

Байден также заявил, что США "прямо сейчас работают" над предоставлением такого разрешения.

Добавим, что в среду, 11 сентября, Киев посетят Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лемми. По данным СМИ, госсекретарь США уже в Киеве может объявить о разрешении бить американским оружием по России.

Кроме того, в пятницу, 13 сентября, Байден планирует встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и обсудить разрешение ВСУ на удары вглубь России.

На днях министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ракеты ATACMS могут не достичь поставленных целей ВСУ, поскольку армия России переместила авиацию на расстояние более 300 километров от границы с Украиной.