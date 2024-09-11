В Черном море зафиксирован носитель "Калибров": какой возможен залп

В Черном море сегодня утром, 11 сентября, был зафиксирован один российский военный корабль. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные отметили, что это вражеское судно в акватории Черного моря в случае ракетной атаки способно применить для удара до 4 ракет общим залпом.

Вместе с тем в Азовском море корабли страны-агрессора не наблюдаются.

Кроме того, передали в ВМС ВСУ, в Средиземном море был замечен один российский корабль-ракетоноситель, общим залпом до 4 "Калибров".

В украинском военном ведомстве рассказали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 3 судна, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 9 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

Также в ВМС ВСУ констатировали, уже традиционно, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Ранее сообщалось, что после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа когда РФ для обстрела также применяла "Калибры" с корабельной группировки, вражеские суда фиксируются в Черном море регулярно.