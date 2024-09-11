На фронте 131 столкновение, больше всего боев под Покровском и Кураховым – Генштаб

За прошедшие сутки зафиксировано 131 боевое столкновение. Больше всего боев произошло на Покровском (32) и Кураховском (29) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 11 сентября.

По уточненной информации, за вчерашний день противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив две ракеты, 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, 94 КАБ), совершил 4761 обстрел, 180 из них – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Гремяч, Пустогород, Глухов, Реки, Павловка, Николаевка, Высокая Яруга, Ковалевка, Кругляковка, Колесниковка, Иванополье, Торецк, Покровск, Селидово, Елизаветовка, Водяное, Максимовка и Одрадокаменка.

За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ, поразили пункт управления, восемь артиллерийских систем, средство РЭБ и один другой важный объект российских захватчиков.

В Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении произошло 13 вражеских атак. Силы обороны остановили штурмовые действия противника у Синьковки, Глушковки, Лозовой и Петропавловки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 20 штурмовых действий оккупантов в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак вблизи Ивано-Дарьевки, Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили пять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часового Яра, Калиновки и Ивановского.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак. Усилия сосредотачивал в районах Дачного, Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 32 атаки. Свои усилия враг сосредоточил в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Свиридоновки, Гродовки, Ивановки, Новогродовки, Михайловки и Мариновки.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Украинской и Красногоровки. В общей сложности враг 29 раз пытался прорвать оборону наших войск на этом направлении.

На Времивском направлении оккупанты совершили две атаки наших позиций в направлении Угледара.

На Ореховском направлении произошло одно, безуспешное для врага, боестолкновение неподалеку от Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении потери позиций и территорий не допущены. Украинские воины успешно отразили семь атак российских захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, с территории РФ активно применял авиацию, совершал обстрелы приграничных населенных пунктов.