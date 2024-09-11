Тейлор Свифт публично поддержала Харрис после дебатов с Трампом после дебатов

Американская поппевица Тейлор Свифт, мнение которой имеет значение для миллионов ее фанатов, публично выразила поддержку кандидатке в президенты от демократов, действующей вице-президенту Камале Харрис, сообщает Европейская правда.

10 сентября после первых теледебатов Харрис и Трампа на телеканале ABC, считающих успехом для Харрис, Свифт опубликовала сообщения в своем Instagram, в котором выразила поддержку Гаррис.

Она написала, что смотрела дебаты, и призвала американцев, еще не начинавших разбираться в позициях кандидатов, поинтересоваться, что они говорят о самых важных для них вопросах.

Свифт сказала, что не может молчать о своем мнении после распространения сгенерированного ИИ видео, где она якобы выражает поддержку Трампу.

"Самый простой способ бороться с деинформацией - это правда. На выборах 2024 года я буду голосовать за Камалу Гаррис и ее кандидата в вице-президенты Тима Уолза. Я голосую за Харрис, потому что она отстаивает права и занимается теми важными вопросами, которые, по моему мнению, нуждаются в "борца"… Я провела свое исследование и сделала свой выбор. Ваше исследование для себя – это ваше дело, и ваш выбор – ваше дело", – отметила Свифт.

Певица подписалась под сообщением как "бездетная барышня с котами", иронизируя над фразой, которой кандидат в вице-президенты от Трампа критиковал демократов.

К утру за Киевом ее сообщение в Instagram собрало почти 5 млн лайков, из которых первые 2 млн, по наблюдениям журналистов, появились в первые полчаса.

В 2020 году Свифт выразила поддержку Джо Байдену и Камале Харрис.